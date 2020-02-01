هذا الفيديو سيجعل عبدالملك الحوثي يبكي دما على زنابيله الجبناء ..شاهد اكبر عملية هروب جماعي حدثت قبل ساعات في "نهم"

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مشاهد توثق لحظة اقتحام قوات الجيش مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح، غرب مأرب. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • هذة الفتاة المراهقه محظوظة جدا .. تستلم 175 ألف دولار على كل فيديو مدته 60 ثانية فقط ..والسبب جمالها الساحر ..شاهد الصور • جمال خاشقجي يعود للواجهة من جديد .. السعودية تكشف لأول مرة أين جثته وما الذي حدث لها ..شاهد • تنازلت لأجله عن مهر مليون ريال .. مغترب وسيم يخطف قلب السعودية "بدور البراهيم" ومفاجأة بشأن جنسيته (فيديو) • سم قاتل .. شاهد ما الذي يحدث لجسمك عند الافراط بشرب الماء • عاجـــل : من الصين إلى الرياض .. هل وصل فيروس "كورونا" إلى السعودية .. السلطات تدق ناقوس الخطر وتطلق صافرة الانذار ..شاهد آخر التطورات • قل وداعًا لمرض السرطان .. العلماء يكتشفون علاج جديد موجود في كل بيت ويقضي على مرض السرطان بشكل نهائي خلال وقت قصير جدا Advertisements • عاجـــل : طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية اقلعت قبل قليل من الرياض متوجهة إلى جيزان .. لكن حدثت المفاجأة التي صعقت الركاب بعد انطلاقها ..شاهد • عاجـــل : جيش جرار يدخل خط المواجهة ويغير موازين المعركة في جبهة "نهم" .. (تفاصيل طارئة تحدث الأن) • عاجـــل : تطورات طارئة الان في جبهة نهم .. معارك ساحقه وجيش جرار يتقدم نحو صنعاء ..شاهد اخر التفاصيل الميدانية • شاهد : مجزرة مروعة في “قصر الرحاب“ هزت الأسرة الحاكمة والأميرة الناجية تفجر مفاجأة بشأن دور الملك السعودي “فيديو وصور“ • شاهد : فتاة سعيدة الحظ .. اشترت رقم هاتف جديد وعند استخدامة عثرت على "واتس أب قديم" بداخله مفاجئة غيرت كل حياتها • لماذا تنازل سلطان عمان الجديد عن اللقب "المعظم" .. مفاجأة يجهلها الكثير ..شاهد --------------------------------- فيما حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني؛ بمساندة جوية من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس الجمعة، عدداً من المواقع المطلة على مديرية “مجزر” القريبة من سلسلة جبال “الجرشب” المحاذية لجبال “يام”، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار بعد تكبدها خسائر في العدد والعدة. كما لقي عددٌ من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وجُرح آخرون، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمال مديرية المتون غرب الجوف. ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الحوثيين عقب محاولاتهم التسلل إلى مواقع في جبهة حام، قبل أن تستهدفهم، مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى في صفوفهم، وجرح آخرين.

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