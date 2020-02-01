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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..السلطات الاماراتية تباغت الجميع بقرار صادم قصم ظهر الداعية الاماراتي الشهير وسيم يوسف..ومغردة إماراتية تكشف السر الذي حاول الداعية اخفائه

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