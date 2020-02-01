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صنعاء - ياسمين الخيامي - المرور السعودي يباغت كل المغتربين اليمنيين ويعلن رسميا اعفائهم من دفع الغرامات المالية للمخالفات المرورية من خلال منصة ابشر للتخلص من تلك المخالفات نهائيا

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