شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصحة بالمهرة يتسلم سيارة إسعاف دعما من شركة بلاد السلام العمانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

تسلم مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة اليوم سيارة اسعاف مقدمة من شركة بلاد السلام للخدمات الطبية سلطنة عمان بحضور وكيل أول المحافظة مختار بن عويض الجعفري. ومدير عام مكتب الصحة والسكان د. عوض مبارك سعد.

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وثمن الوكيل الأول بن عويّض الجهود الطيبة لشركة بلاد السلام للخدمات الطبية بسلطنة عمان الشقيقة ودعمها اللامحدود لرفد مكتب الصحة والسكان بالمحافظة بمختلف الخدمات ومنها سيارات الإسعاف التي المحافظة بحاجة ماسة لها ، معبرا عن شكره لمندوب شركة بلاد السلام الاستاذ فضل علي القميري على جهوده في تحسين الوضع الصحي خاصة وأن الشركة قد قدمت في وقت سابق عدد من سيارات الإسعاف التي ساهمت في تيسير عملية إسعاف المرضى وتخفيف العبىء على مكتب الصحة.

وأكد الوكيل الأول بأن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت تولي القطاع الصحي اهتمام خاص وتعمل جاهدة على تحسين مستوى الخدمات الصحية والارتقاء بأداء المستشفيات للأفضل باعتبار حياة الإنسان هي الأغلى.