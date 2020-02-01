شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام مطار عدن يوضح حقيقة و صول 95 مسافرا من الصين إلى عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مدير عام مطار عدن الدولي الاستاذ عبدالرقيب العمري، الأخبار المتداولة حول وصول 95 مسافرا من الصين إلى مطار عدن، والتي نشرت في بعض المواقع المحلية .
وبين العمري بانه لا توجد اَي رحلات مباشرة من عدن إلى الصين، وأن المسافرين يمرون عبر عدة دول ويخضعون لعدة فحوصات قبل وصولهم إلى عدن .
وأكد بانه قد اصدر تعميم بمنع دخول اَي مسافرين من الدول التي انتشر فيها الوبى قبل خضوعه للاجراءات الطبية، ومنع دخول اَي مواطن اجنبي إلا باقرار صحي حتى إشعار آخر .
وكان مدير عام المطار قد ناقش مع منظمة الصحة العالمية و مدير الصحة في عدن إلية مجابهة فيروس كرونا، وتم تجهيز غرفة لفحص المسافرين و دعمها بكافة التجهيزات اللازمة لمنع انتشار، والتاكد من صحة و سلامة المسافرين .
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