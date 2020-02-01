شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر تكشف ل"اليمن العربي" مصير الإخواني غزوان المخلافي بعد إصابته بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 الخليج 365 - علي كامل: كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، عن مصير القيادي الإخواني، غزوان المخلافي، بعد إصابته البالغة عقب اشتباكات عنيفة في صفوف مليشيا الحشد الشعبي.

Advertisements وأضافت مصادر "الخليج 365"، أن ماتسمى بـ "الحملة الأمنية" بقيادة ضابط أمن شرطة تعز عبدالله النقيب تقوم بحراسة البلطجي غزوان المخلافي أثناء نقله من مستشفى الصفوة إلى مستشفى الروضة خوفاً عليه من التصفية. وأوضحت المصادر، بأن غزوان أصيب وبترت قدمه في الاشتباكات بينه وبين مليشيات بقيادة أكرم الشرعبي. كما قتل في تلك الاشتباكات معتز الشرعبي إعلامي الحشد الشعبي لحزب الإصلاح ومدير مكتب غزوان وهناك قتلى ومصابين آخرين. وتقول المصادر، إن عشرة أطقم ومدرعة تحرس غزوان الموجود بمستشفى الروضة، بينما انسحب الجيش من تبة المقرمي بحجة عدم وجود تعزيزات.

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