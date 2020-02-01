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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر "الخليج 365" تكشف خسائر الإخوان البشرية جراء معارك بصفوفهم في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
الخليج 365 - علي كامل:
أفادت مصادر خاصة بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، عن جانب من الخسائر البشرية في صفوف مليشيا الحشد الشعبي لحزب الإصلاح.
وأفادت المصادر، بمقتل الإعلامي بالحشد الشعبي لحزب الإصلاح معتز الشرعبي في الاشتباكات التي حدثت اليوم بين مليشيات المقر الإخواني في تعز بين غزوان المخلافي وعبدالرحمن غدر والتي أصيب فيها غزوان إصابة بالغة.
وبحسب المصادر، فإن معتز أحد المحرضين الكبار على اقتحام المدينة القديمة من قبل مليشيات الحشد الشعبي لحزب الإصلاح
يذكر أن معارك شرسة شهدتها مدينة تعز وأسفر عنها إصابة الفتى الإخواني غزوان المخلافي إصابة بالغة.
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