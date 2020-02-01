اندلاع مواجهات دامية بين فصائل المرتزقة وسط مدينة تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

إندلعت مواجهات عنيفة ظهر اليوم السبت، في احد الاحياء الواقعة تحت سيطرة مرتزقة العدوان بمحافظة تعز، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين فصائل المرتزقة المتناحرة.

وذكر مصدر محلي أن مواجهات دامية وقعت خلف مركز الدراسات بالقرب من ساحة الحرية بين مسلحين يتبعون اللواء 22 ميكا ويقودهم غزوان المخلافي، وآخرين يتبعون اللواء 170 دفاع جوي ويقودهم عبدالرحمن غدر الشرعبي.

واكد المصدر اصابة غزوان المخلافي ومصرع مرافقه، بالاضافة الى مصرع مسلحين آخرين في الكمين الذي نصبه له افراد من اللواء 170 دفاع جوي، في منطقة “عصيفرة” شمالي مدينة تعز.

ووفقا للمصدر، أصيب غزوان بجروح خطيرة، وقتل مرافقه معتز الشرعبي، وأصيب ثلاثة من عناصر العصابة التابعة لـ “غزوان”، ونقلوا إلى مستشفى الصفوة في ساحة الحرية لتلقي العلاج.

يشار إلى أن اشتباكات متكررة تشهدها المدينة بين الحين والأخر بين عصابات السطو على الأراضي والجباية من الأسواق الشعبية، ومن ضمنها عصابتي “غدِّر” و”غزوان” اللتين خاضتا مواجهات خلال الفترة الماضية، واسفر عنها سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين.