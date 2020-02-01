امريكا تزيح الغموض عن مصدر الضربات في مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب



أعلن مسؤول أمريكي، فجر السبت، مصرع زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار منتصف الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة نيويوك تايمز الأميركية عن المسؤول الأمريكي قوله “استهدفت غارة أمريكية لطائرة مسيرة قاسم الريمي، صباح يوم الاثنين، أثناء تواجده في منزل بقرية الحزمه بعزلة آل راشد منيف في مديرية مأرب منطقة قبائل عبيدة”.

ويأتي الاعتراف الأمريكي بتوجيه ضربات جوية على الريمي في ذات الوقت الذي ظلت فيه الضربات الصاروخية والجوية التي تلقتها محافظة مأرب الشهر الماضي بما فيها ضربة معسكر الاستقبال لتثير الشكوك حول علاقة امريكا بتلك الضربات التي اودت بحياة العشرات من مجندي حكومة الفار هادي.

وقالت مصادر لـ” الخليج 365 ” أن الضربات الامريكية جاءت بالتنسيق مع الامارات على الارجح.

من هو قاسم الريمي

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و”قاسم عبده محمد أبكر” أو “قاسم الريمي” أو “قاسم الرامي” والمكنى “أبو هريرة الصنعاني”، من القيادات البارزة والمعروفة في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وكان على رأس المطلوبين عربياً ودولياً لتورطه في أعمال إرهابية.

وأصبح الريمي قائد تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” في 16 يونيو/حزيران 2015، خلفاً لناصر الوحيشي الذي قُتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن.

وفي 18 أكتوبر 2018، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الريمي من خمسة ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.

وكانت واشنطن قد أدرجت اسم الريمي على قائمة الإرهاب في مايو/أيار 2010، وجمدت أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة.

وشارك قاسم الريمي في التخطيط للعديد من العمليات الإرهابية، منها تفجير المدمرة الأميركية “يو. إس. إس. كول”، والإشراف على “كمين وادي دوعن”، والإشراف على “تفجير شبام”، وغيرها من الهجمات الإرهابية.