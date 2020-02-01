مسيرات يمنية حاشدة وغاضبة من صفقة القرن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم السبت، مسيرة نسائية حاشدة نظمها القطاع النسائي رفضاً لصفقة ترامب المشؤومة وتأكيدا على التمسك بالقضية الفلسطينية.

ورفعت المشاركات في المسيرة الهتافات واللافتات المنددة بالصمت العربي والكيانات والهيئات الدينية إزاء حالة الخنوع والتواطؤ في تمرير مشروع الصفقة وتصفية القضية الفلسطينية.

وألقيت في المسيرة كلمات دعت أحرار الأمة العربية والإسلامية إلى عدم السكوت إزاء هذه المؤامرة ودعم محور المقاومة لمواجهة الأنظمة العميلة الخانعة للمشروع الأمريكي الصهيوني.

وأكدت الكلمات أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى للأمة العربية والإسلامية، مشددة على أهمية استمرار فضح المؤامرات التي يحيكها أعداء الإسلام ضد مقدسات وثوابت الأمة وفي المقدمة القدس الشريف.

وباركت المسيرة عملية “البنيان المرصوص” والتي شكلت ضربة موجعة لمرتزقة العدوان ورسائل عزة وبأس لمواجهة دول العدوان وفي مقدمتها أمريكا والكيان الصهيوني.

وأدان البيان الختامي للمسيرة الموقف المتخاذل لبعض الأنظمة العربية بوجه خاص النظامين السعودي والإماراتي، مؤكدا على أن المواقف المؤيدة للصفقة تمهد الطريق للتطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني.

واعتبر بيان المسيرة هذه الصفقة عدوانا سافرا يستهدف الأمة، ما يستدعي توحيد الصفوف في مواجهتها والتمسك بالقضية الفلسطينية.

وأكد البيان وقوف حرائر اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن جراء العدوان السافر منذ خمس سنوات.

وشهدت محافظات يمنية عدة مسيرات جماهيرية غاضبة بعد صلاة الجمعة أمس رفضا لمحاولات ترامب تصفية القضية الفلسطينية وإعلان صفقه القرن, حيث انطلقت بعد صلاة الجمعة من جامع معاذ بن جبل بالجند ووسط دمنة خدير والراهدة بمحافظة تعز مسيرات جماهيرية حاشدة وغاضبة ضد محاولات ترامب تصفية القضية الفلسطينية وإعلان صفقه القرن .

وأعلن المشاركون في المسيرات موقفهم الرافض لهذه الصفقة المشبوهة والبراءة منها وتمسكهم بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف .

ونددت المسيرات بالأنظمة العربية الخائنة للقضية الفلسطينية .. مؤكدة أن الشعوب العربية ستحاسب هذه الانظمة العميلة ودعت أحرار الأمة العربية والإسلامية رفض صفقة ترامب وكل اشكال وأنواع التطبيع مع إسرائيل اوالتنازل عن المقدسات الإسلامية.

وشهدت مدينة الحديدة مسيرة جماهيرية حاشدة رفضاً لصفقة ترامب المشؤومة والتمسك بالقضية الفلسطينية.

وأكد المشاركون في المسيرة التي تقدمتها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، رفضهم المطلق لما يسمى بـ” خطة ترامب ” والمساومة على الأراضي العربية الفلسطينية والأقصى الشريف.

وخلال المسيرة أكد القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم أن احتشاد أبناء المحافظة اليوم، يأتي للتعبير عن رفضهم القاطع للمشروع الأمريكي الإسرائيلي بالمنطقة والهادف تمزيق الأمة العربية، وتفريغ القرارات العربية من مضامينها وصولا إلى سلخ هويتها وعقيدتها.

ولفت إلى أن صفقة القرن ستفشل كما فشلت الصفقات السابقة على أيدي أحرار الأمة العربية والإسلامية .. مشيرا إلى هذه الحشود الجماهيرية لأبناء المحافظة تؤكد مضيها في مواجهة العدوان ودحر الغزاة والمحتلين من كل شبر في السهل التهامي.

وأشاد القائم بأعمال محافظ الحديدة بالإنتصارات التي سطرها الجيش واللجان الشعبية في جبهات نهم ومأرب والجوف من خلال عملية البنيان المرصوص.

فيما ندد الشيخ علي محمد صومل في كلمة العلماء بما يٌسمى صفقة ترامب وتأييد بعض الأنظمة لها .. وقال” ينبغي وجوبا أن يقف أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى جانب الفلسطينيين لرفض هذه الصفقة وإنقاذ المسجد الأقصى، ومن لم يتحرك منهم في سبيل ذلك فليس من المسلمين وقد خان الله ورسوله”.

ودعا الشيخ صومل أحرار الامة العربية والإسلامية إلى نبذ الخلافات والاعتصام بحبله المتين انطلاقاً من قوله تعالى ” وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا “والتوجه نحو العدو الحقيقي إسرائيل.

وأكد بيان صادر عن المسيرة التي شارك فيها رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبد العزيز العنسي ورئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة محمد سليمان حليصي ووكيلا المحافظة عبد الجبار أحمد محمد وعلي قشر ومشرف المحافظة أحمد البشري، رفض أبناء المحافظة القاطع لصفقة ترامب وما جاء فيها جملة وتفصيلا.

واعتبر البيان هذه الصفقة عدوانا سافرا يستهدف الأمة، ما يستدعي توحيد الصفوف في مواجهتها والتمسك بالقضية الفلسطينية.

وأدان البيان الموقف المتخاذل لبعض الأنظمة العربية بوجه خاص النظامين السعودي والإماراتي .. مؤكدا أن المواقف المؤيدة للصفقة تمهد الطريق للتطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني.

كما أكد البيان وقوف أبناء الحديدة الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها جراء العدوان السافر منذ خمس سنوات .

تخلل المسيرة قصيدة للشاعر أيوب الحشاش وأنشودة لفرقة الصماد بعنوان “القدس قضيتنا”.

وخرج أبناء مديريتي المراشي والحميدات بمحافظة الجوف اليوم في مسيرة حاشدة رفضاً لصفقة ترامب ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات وشعارات معبرة عن الرفض القاطع لما يسمى بصفقة ترامب والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وأكد بيان صادر عن المسيرة أن القضية الفلسطينية، ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة، مهما تخاذلت الأنظمة العميلة وسعت في تحالفات مع أمريكا والكيان الصهيوني لإخضاع الشعوب وتركيعها.

وشدد المشاركون في المسيرة على ضرورة التحرك الجاد والفاعل لنصرة القضية الفلسطينية ودعم حركات المقاومة في مواجهة الاحتلال حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.

وعبروا عن رفضهم القاطع لما يسمى بصفقة ترامب والتي يحاول أعداء الأمة إيهام المسلمين بسعيهم باتجاه السلام في حين أن ذلك يٌعد مشروعاً لتصفية القضية الفلسطينية.

خرج أبناء محافظة إب اليوم عقب صلاة الجمعة في مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية ورفضا لصفقة ترامب.

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ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام جامع الرحمن بمركز الحافظة يتقدمها محافظ المحافظة عبدالواحد صلاح وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية، اللافتات المعبرة عن الرفض القاطع لما يسمى بصفقة ترامب والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وفي المسيرة أشاد المحافظ صلاح بمواقف أبناء إب وخروجهم في هذه المسيرة لرفض صفقة ترامب والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المشروع في استعادة أراضيه وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ولفت إلى أن المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بدعم بعض الأنظمة العربية العميلة، كشفت الأقنعة عن حجم الخنوع الذي وصلت إليه تلك الأنظمة، خدمة للإمبريالية العالمية .. وقال”ينبغي على العدو الصهيوني أن يدرك أن الأنظمة العملية لن تستطيع كسر إرادة الشعوب وصرفها عن قضية فلسطين والقدس الشريف”.

وأشار محافظ إب إلى هذا الخروج المشرف لأبناء المحافظة بصورة خاصة واليمن بشكل عام، يؤكد الاستعداد للدفاع عن الأقصى وفلسطين ودحر الاحتفال الصهيوني.

وأكد بيان صادر عن المسيرة أن من يقود العدوان على اليمن، هو من يسعى لتصفية القضية الفلسطينية .. مشيرا إلى وقوف الشعب اليمني في وجه العدوان، يدافع عن الكرامة والقضية الفلسطينية.

ولفت البيان إلى أن القضية الفلسطينية، ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة، مهما تخاذلت الأنظمة العميلة وسعت في تحالفات مع أمريكا والكيان الصهيوني لإخضاع الشعوب وتركيعها.

وشدد المشاركون في المسيرة على ضرورة التحرك الجاد والفاعل لنصرة القضية الفلسطينية ودعم حركات المقاومة في مواجهة الاحتلال حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.

وعبر المشاركون عن رفضهم القاطع لما يسمى بصفقة ترامب والتي يحاول أعداء الأمة إيهام المسلمين بسعيهم باتجاه السلام في حين أن ذلك هو مشروع لتصفية القضية الفلسطينية.

إلى ذلك نظم بناء مديريات المربع الشمالي بإب “يريم، السدة، النادرة والرضمة مسيرة حاشدة تنديداً ورفضاً لصفقة ترامب والتمسك بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس الشريف.

وفي المسيرة أكد وكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري الرفض لصفقة القرن الهادفة تصفية القضية الفلسطينية .. مشيرا إلى أهمية التمسك بخيار المقاومة لتحرير كامل تراب فلسطين والأقصى الشريف.

ولفت إلى أن هذه الصفقة المشبوهة سيكون لها انعكاسات سلبية على المنطقة وشعوبها .. وقال ” إن الإدارة الأمريكية تتوج عدوانها اليوم على الشعوب العربية بمحاولة القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بتواطؤ وخيانة أنظمة عربية عميلة”.

وأدان بيان صادر عن المسيرة المؤامرة الأمريكية الهادفة تصفية القضية الفلسطينية بتواطؤ بعض الأنظمة الخليجية .

وأكد البيان تضامن الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني في معركته لتحرير كامل أراضيه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وندد المشاركون في المسيرة بمساندة بعض الأنظمة العربية العميلة لصفقة ترامب .. مؤكدين أن الشعب اليمني لن يتخلى عن القضية الفلسطينية كونها القضية المركزية والأولى للأمة.

ودعا البيان أبناء الأمة الإسلامية والعربية والشعب اليمني إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف ورفد الجبهات لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وعلى هامش المسيرة، تم استقبال ثلاثة من الأبطال المحررين “هلال أحمد الفلاحي وصلاح عبدالله الفلاحي ومحمد عبدالله الفلاحي”.

وخلال الاستقبال كرم وكيل أول المحافظة ومدير مديرية يريم محمد الشامي، الأبطال الذين المحررين، وأشادا بما سطروه من ملاحم بطولية في مواجهة قوى العدوان.

شارك في المسيرة مدير مديرية النادرة خالد الكهالي وأمين محلي يريم حسان القحطاني وأعضاء المجالس المحلية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية والقيادات الأمنية والعسكرية.

وشهدت مدينة ذمار مسيرة جماهيرية حاشده تنديدا ورفضا للمؤامرات الأمريكية الصهيونية التي تستهدف قضية فلسطين والقدس الشريف.

وخلال المسيرة التي تقدمها قيادة السلطة المحلية ووكلاء المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الاشرافي ومكونات المجتمع، أكد القائم بأعمال محافظ ذمار أمين عام محلي المحافظة مجاهد شايف العنسي، أهمية توحيد الصف العربي للدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين المحتلة، الأرض والوطن والهوية والتاريخ والتي لا يمكن التنازل عنها.

ولفت إلى الموقف المخزي لعدد من الأنظمة العربية تجاه ما يسمى صفقة القرن التي تستهدف القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.. وقال “ما كان لترمب أن يعلن هذه الصفقة لولا تخاذل بعض قادة الأنظمة العميلة مع مؤامرات المشروع الصهيوني الامريكي في المنطقة” .

وجدد التأكيد على تمسك الشعب اليمني بالقضية الفلسطينية ودعم المقاومة حتى تحرير فلسطين من دنس الاحتلال الصهيوني .. مشيدا بالتفاعل المجتمعي والخروج المشرف في هذه المسيرة رفضا واستنكارا لهذه المؤامرة.

فيما عبر وكيل أول المحافظة فهد عبدالحميد المروني عن الرفض للمؤامرة الأمريكية جملة وتفصيلا .. مؤكدا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل كافة حقوقه المشروعة واستعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا أحرار الوطن العربي والأمة الإسلامية إلى التحرك الجاد لدعم المقاومة الفلسطينية ومناهضة مشروع الهيمنة والاستعمار الامريكي الصهيوني .. مشيدا بخروج أبناء المحافظة للتعبير عن موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وعبر بيان صادر عن المسيرة عن الرفض القاطع للصفقة الامريكية .. مؤكدا وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال الصهيوني حتى تحرير كامل أراضيه المغتصبة.

وبارك البيان انتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وآخرها عملية ” البنيان المرصوص” في جبهات نهم ومأرب والجوف.

تخلل المسيرة التي جابت عدد من شوارع المدينة رافعة للشعارات المنددة والرافضة لمؤامرة ترامب على القضية الفلسطينية قصيدة للشاعر ابو روعة الجوفي.