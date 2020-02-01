شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : زعيم الانقلاب الحوثي ومليشياته ,ينعون ثلاثة من القيادات البارزة ,لقوا مصرعهم في نهم , والخوف والفزع هو سيد الموقف في صنعاء !!"اسماء وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/01 الساعة 07:57 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نعت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم ، ثلاثة من كبار وأبرز قيادات المليشيات. وذكرت في خبر رصده " أحداث نت " قبل قليل، بأنه جرى اليوم في العاصمة صنعاء، تشييع ، العقيد محمد هاشم أحمد المحاقري، النقيب محمد عبدالغني الحدي، الملازم أول عبدالباسط رافع الرضي ، الذين لقوا مصرعهم مع مئات من عناصر المليشيات، في جبهات نهم وصرواح والجوف.

وقالت "سبأ" الخاضعة للحوثيين، أن عدد من قيادات المليشيات تقدموا مراسيم تشييع الصرعى الثلاثة.



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كانت هذه تفاصيل خبر عااااجل : زعيم الانقلاب الحوثي ومليشياته ,ينعون ثلاثة من القيادات البارزة ,لقوا مصرعهم في نهم , والخوف والفزع هو سيد الموقف في صنعاء !!"اسماء وتفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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