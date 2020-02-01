شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : التحالف العربي ,يفكك الانتقالي الجنوبي ,ويقسم ظهر الزبيدي وباقي قيادات المجلس الانتقالي ,منهيا تواجدة وسيطرتة على عدن !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - التحالف العربي , وفي سعية ل تفكيك المجلس الانتقالي الجنوبي ,كانت البداية من سحب الاسلحة الثقيلة , ومن ثم طرد مليشيا الانتقالي من المعاشيق , واخيرا في منفذ العلم , وبهذا يكون فكك المجلس الانتقالي ..منهيا تواجدة وسيطرتة على عدن !!
وفي نقطت العلم , تدخلت قوة تابعة للتحالف العربي صباح السبت لوقف الإجراءات التي فرضتها قوات تتبع المجلس الانتقالي
وقالت مصادر أمنية أن التحالف اوقف اليوم منع دخول المئات من المواطنين اليمنيين الى عدن.
وأضافة المصادر ان لجنة من التحالف العربي وصلت الى نقطة العلم ومنعت اي اجراءات تعسفية بحق اي مواطن يمني.
واشارت المصادر الى ان اللجنة اشرفت على عملية مرور عشرات الحافلات.
واوضحت المصادر ان التحالف اكد على ضرورة احترام حقوق المواطنة لكل المواطنين وتنفيذا لما نصت عليه بنود اتفاقية الرياض..
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