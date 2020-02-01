شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : حدث صادم ,ومفاجئ .. يتوقع حدوثه ,الليلة, في العاصمة المؤقته عدن ..سيجعل سكان عدن, يخرجون للشوارع ,ويقلب الاوضاع رأسا على عقب !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/01 الساعة 08:41 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة بالعاصمة المؤقتة عدن محمد المسبحي أن وقود محطات التوليد بعدن سينفذ مساء اليوم السبت.

وأكد المسبحي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن ظروف استثنائية تمر بها عدن وسرعة الاستجابة ضرورة ملحة للحفاظ على خدمات المواطنين وتحدي لا يقل أهمية على التحديات الأخرى التي يشهدها الوطن فالكهرباء والمياه والنظافة والصحة من هذه التحديات.

Advertisements

وأشار إلى أن كميات وقود الديزل الموجودة في محطات التوليد حاليا ستنفد بشكل كامل بعد مساء اليوم، مشيرا إلى أن عدم تزويدها بالوقود سيجعل من خروج محطات التوليد أمر لا مفر منه، مؤكداً أنه دق ناقوس الخطر ومتمنياً أن تصل رسالته للجهات العليا حتى يتم تفادي الكارثة الوشيكة جراء نفاد الوقود وتفادي خروج محطات التوليد والشبكة بشكل كامل وتفاقم الانطفاءات الكهربائية.

وتأتي هذه المعاناة في ظل اهمال وعدم مبالاة من قبل رئيس الوزراء معين عبدالملك المشغول بالفساد الذي ينخر به في عظام الحكومة الشرعية علاوة على انشغاله بخيانة الرئيس هادي والعمل لصالح أطراف تعمل ضد هادي فيما معاناة المواطنين تتفاقم وهو لا يشعر بشيء من ذلك.

