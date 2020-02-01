شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..الحكومة الشرعية تعلن عن ماهية الوساطة التي انقذت مأرب من اجتياح الحوثي , وما علاقة صحراء الجوف بالامر ؟! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/01 الساعة 08:11 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
كشفت الحكومة الشرعية، بأن نوعية الوساطة التي أوقفت زحف الحوثيين الى مدينة مأرب، هي أسوار الجحيم التي أسفرت عن مصرع مئات من المليشيات المتمردة.
جاء ذلك على لسان سفير الحكومة الشرعية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو)، الدكتور محمد جميح.
وقال جميح ، رداً على تصريحات ، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي، الذي قال فيها بأن دولة عربية منعتهم من دخول مدينة مأرب والسيطرة عليها :وجد الحوثيون دون مأرب والجوف أسوار الجحيم، مئات القتلى ضجت بجثثهم مستشفيات العاصمة، وبطون القبور.
وأضاف الدكتور جميح في تغريدة رصدها " وطن الغد " على حسابه بموقع تويتر :تقهقر الكهنة ثم أرسلوا ذيلهم المخلص محمد البخيتي ليكذب أن وساطة دولة عربية أوقفتهم عن مأرب.
وتابع السفير جميح :لو أن البخيتي زار كعادته صحراء الجوف لعرف نوعية الوساطة التي كسرت زحوف الظلام.
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