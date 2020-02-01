شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري سعودي بارز يفجر مفاجأة صادمة "ان ارادت الشرعية التخلص من الحوثي ,عليها اولا التخلص من "اخوان اليمن " بالاشارة لحزب الاصلاح !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدوا ان المعركة في اليمن ليست من اجل تحريرها من مليشيا الحوثي , وانما هناك بعد اخر وهدف اخر , وهو التخلص من الاخوان المسلمين في اليمن .

وتأتي بين الحين والاخري تصريحات اعلامية محسوبة على الانظمة السياسية لبلدانها , تؤكد على ضرورة اقتلاع الاخوان المسلمين من اليمن , وهذا مطلب اممي واغلب البلدان في العالم تنظر ل الاخوان المسلمين على انهم تكوينات ارهابية .

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وسبب تأخر الحسم في اليمن ضد الحوثي , سببه الخوف من سيطرة الاخوان المسلمين على مفاصل الحكم ما بعد الحوثي , ومثال على ذلك ما يجري في شبوة وتعز ومأرب .

ومن ابرز هذة التلميحات العربية ما يغردبه خلفان قائد شرطة دبي , وغيرة كثر , وهنا ..عرض اللواء الركن الدكتور زايد العمري الخبير الأمني السعودي المعروف الحل الوحيد لتحرير صنعاء من مليشيا الحوثي.

وقال العمري في تغريدة لع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"رأي شخصي إذا أرادت الشرعية اليمنية النصر على الحوثي والعودة إلى صنعاء فعليها أن تتخلص من كل إخواني مهما كان ومن يكون وإلا ستبقى تدور في حلقة مفرغة. تدل دربها".

