شكرا لمتابعة خبر عن وردنا قبل لحظات ..ثورة عارمة قبل قليل تهز المملكة من اقصاها الى اقصاها وتطالب الملك بمنع السلطات من تجبرها وبلطجتها وتعذيب المساكين ( 7 صور + فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل لحظات ..ثورة عارمة قبل قليل تهز المملكة من اقصاها الى اقصاها وتطالب الملك بمنع السلطات من تجبرها وبلطجتها وتعذيب المساكين ( 7 صور + فيديو)

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