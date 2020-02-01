إصابة خمسة أشخاص إثر احتراق ناقلة غاز بالبيضاء

أصيب خمسة أشخاص بجروح طفيفة، اليوم السبت، إثر انفجار ناقلة غاز بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن حريق ضخم اندلع في مقطورة بعد تسرب الغاز، في منطقة عفار بمديرية، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بحروق طفيفة.

كما تسبب باحتراق ممتلكات الأهالي بينها أربعة منازل وخمس سيارات بالإضافة إلى نفوق عدد كبير من الأغنام.

