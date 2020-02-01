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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن يتحدث حول ملابسات مقتل "قاسم الريمي" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
الشحات غريب
كشف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن القاضي محمد علي صالح الناخبي، ملابسات مقتل قاسم الريمي، زعيم تنظيم القاعدة باليمن
وقال "صالح" في حوار خاص لــ "الخليج 365"، بأن الريمي أحد كبار عناصر تنظيم القاعدة في اليمن، وكان محبوس في البحث الجنائي في عدن.
وأضاف بانه هرب مع مجموعة ومنهم الوحيشي وغيرهم، حتي سمعنا أمس عن مقتله، فهذه العناصر سلكت مسلك مغاير للنهج الديني القويم السليم والخروج عن الحكام عن اجماع الملسمين، فمقتله تصحيح واعطاء فرصة للأخرين بأن يصححوا من مسارهم، فالدين الإسلامي دين تسامح ودين رحمة.
وكانت معلومات قد كشفت عن العملية التي استهدفت زعيم القاعدة في اليمن، قاسم الريمي، بمحافظة مأرب شرقي البلاد.
وتولى الريمي قيادة التنظيم بعد مقتل زعيمه الوحيشي قبل ثلاثة أعوام
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