شكرا لبحثكم عن خبر وعكة صحية وليس كورونا كما اشيع لطالب يمني في الصين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى اتحاد طلاب اليمن في مدينة جينخوا بالصين إصابة أحد المبتعثين في مدينة ايوو بفيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن اللجنة الطلابية بالاتحاد إن رئاسة الاتحاد أرسلت لجنة من الطلاب للاطمئنان والتحري؛ ليتبين أن الطالب شادي نبيل سيف عبدالكريم الذبحاني الذي يدرس بكلية التعليم والثقافة الدولية بمدينه جينخوا ليس مصابًا بالفيروس وإنما وعكة صحيه خفيفة.

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وأهاب البيان بعدم تناول مثل هذه الأخبار عن الطلاب اليمنيين من قبل وسائل الإعلام قبل التواصل الرسمي مع الإتحاد العام لطلاب اليمن في الصين و مع السفارة اليمنية في بكين للتحقق والتأكد.

وتداولت وسائل إعلام عربية خبر إصابة طالب يمني، بمدينة ييو الصينية بفيروس كورونا، قبل أن ينفي بيان اتحاد الطلاب اليمنيين ذلك.

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين إلى 56، وسجلت 1975 إصابة بالفيروس الذي ظهر في إقليم هوبي وسط الصين لينتشر في مناطق أخرى، كما سجلت إصابات في كندا وأميركا واليابان وأستراليا وماليزيا وتايلند وفرنسا.