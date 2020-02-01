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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تقيم عرساً جماعياً بالعود وتشرط التوجه إلى الجبهات بعد قضاء شهر العسل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
إب - الخليج 365
أقامت المليشيات الحوثية، عرساً جماعيا على نفقة فاعلي الخير وبعض التجار، قبل أيام في منطقة العود جنوبي محافظة إب، واشترطت على المستفيدين منه التوجه إلى الجبهات بعد قضائهم شهر العسل.
وقالت مصادر محلية ، إن المليشيات الحوثية أقامت هذا العرس في عزلة الدوير لحوالي 58 شابا من أبناء منطقة العود، بعد الزام الجميع بالتوقيع على مسودة شروطها التي تقضي بتوجه هؤلاء المستفيدين لتعزيز عناصرها في جبهات القتال بعد انتهاء شهر العسل.
واعتبر حقوقيون، أن هذا العمل يعتبر استغلال واضح لظروف هذه الشريحة من الشباب، ومساومة كبيرة بحياتهم وأرواحهم، وأن هذا الأمر يعتبر جريمة كبيرة يعاقب عليها القانون الدولي، والتي تتمثل في استغلال الأعمال الخيرية وتجييرها لصالح الأهداف الخاصة، والتي قد تدفع الفئات المستهدفة حياتها ثمنها، كما طالبوا المجتمع الدولي محاسبة جماعة الحوثي جراء هذه الأعمال التي تقترفها، والتي تعتبر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان - حد وصفهم.
وتعاني المليشيات الحوثية مؤخراً من شح كبير في المقاتلين، وتسعى لحشدهم بشتى السبل والطرق الممكنة، وذلك من أجل مواصلة حربها العبثية التي تقوم بها خدمة للأجندات الإيرانية ومشروعها الفارسي في المنطقة.
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