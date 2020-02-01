شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 13 حوثيا خلال وتقدمات حكومية بمواقع مهمة واستراتيجية شرق تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 الخليج 365 قتل 13 حوثيا، وأصيب آخرون، اليوم السبت، خلال تقدمات ميدانية للقوات الحكومية إثر هجوم عنيف شنته على مواقع مليشيا الحوثي شرقي مدينة تعز.

وقال رئيس عمليات اللواء 22 ميكا العقيد منصور الحساني إن "الجيش نفذ معركة هجومية منذ الصباح الباكر هذا اليوم على السلسلة الجبلية للمواقع المهمة والاستراتيجية المتمثلة بالمقرمي والجعشا والسلال". Advertisements وأكد العقيد الحساني أن "المعركة لاتزال محتدمة ومستمرة منذ ساعات الفجر الاولي ولن تتوقف". وأشار إلى أن قوات الجيش أحرزت تقدمات ميدانية وتمكنت من السيطرة الكاملة والنارية على بعض المواقع. وذكر أن قوات الجيش الوطني كبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة في المعدات والارواح. وأسفرت المعارك عن مقتل 13 حوثيا وإصابة عدد آخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 13 حوثيا خلال وتقدمات حكومية بمواقع مهمة واستراتيجية شرق تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.