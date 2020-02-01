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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل حالة وفاة جديدة بوباء إنفلونزا الخنازير في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
إب - الخليج 365
توفي في محافظة إب "وسط البلاد" مواطن بإنفلونزا الخنازير بعد أيام من تسجيل حالات إصابة ووفاة بعدد من مديريات المحافظة.
وقالت مصادر محلية بأن المواطن "م ح م" توفي في أحد مستشفيات مدينة إب نتيجة إصابته بإنفلونزا الخنازير والتي انتشرت مؤخرا بشكل لافت في إب.
وبحسب المصادر فإن المواطن أصيب قبل أيام بالإنفلونزا وتدهور وضعه الصحي ليفارق الحياة يوم أمس بعد أيام من الإصابة.
وتأتي هذه الوفاة بعد أيام من تسجيل عشر حالات مصابة بوباء إنفلونزا الخنازير خلال ديسمبر الماضي بمختلف مديريات المحافظة.
وسجلت السلطات الطبية بمحافظة إب خلال العام 2019م 149 حالة اشتباه بوباء "إن ون اتش ون" توفي منها 48 حالة بعدد من مديريات محافظة إب.
وانتشرت في إب مؤخراً بشكل واسع الأوبئة والأمراض القاتلة بينها الكوليرا والحصبة والدفتيريا والتهاب السحايا في ظل غياب دور الجهات الصحية لمواجهتها والتوعية بمخاطرها والحد من قتل المزيد من المواطنين.
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