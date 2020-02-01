شكرا لمتابعة خبر عن المتحدث العسكري للحوثيون : يكرر إعلانه بشأن إستهداف السعودية ومواجهات نهم ومأرب والجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الرعب يجتاح جميع سكان العاصمة الموقتة بعد وصول مطار عدن الدولي 95 مسافر يمني قادم من الصين دون إجراء فحص طبي عاجل : الجوف معارك ضارية وشرسة الان بين الجيش الوطني والحوثيين غير مسبوقة في مديرية الغيل وطيران التحالف يتدخل ويدك دبابات واطقوم ومواقع حوثية (يحدث الان) عاجل وفي غاية الخطور ه... ارتفاع ضحايا فيروس كورونا وبيان مرعب من الصين يكشف عن عدد القتلى والمصابين حتى الان "تفاصيل مرعبه" وردنا للتو .... زعيم الانقلاب يتلقى خبر صادم ومعارك طاحنة في شرق صنعاء كبدت الحوثي الآلاف من مقاتلية وقياداتية البارز سقطوا صرعى والجيش الوطني بات يطرق ابواب صنعاء "تفاصيل ساخنه"

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