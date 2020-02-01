شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : قيادي بارز في المقاومة الوطنية يصعق الرئيس هادي بتصريح ناري سيقلب حكومة الشرعية رأسا على عقب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/01 الساعة 05:42 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وجه قائد مقاومة عتمة الشيخ عبدالوهاب معوضة ، خمس رسائل هامة وعاجلة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، حول الاجتماع العسكري الذي ترأسه هادي ونائبه علي محسن الأحمر وقيادة الشرعية بشكل عام.

وشدد معوضة في تصريحه الذي تضمن تلك الرسائل ورصده "أحداث نت"، على حسابه بموقع فيسبوك، على ضرورة تحريك كل جبهات القتال لتحرير كل شبر من أرض اليمن .

وهذا نص التصريح والرسائل التي تضمنته :

إذا لم يكن من نتائج هذا الاجتماع:

١- إتخاذ قرار واضح وصريح باستئناف عملية تحرير شاملة لتحرير كل شبر من أرض اليمن وتحريك كل جبهات المواجهة.

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٢- إعلان انتهاء العمل باتفاق ستوكهولم المشئوم.

٣- تقييم ومراجعة كل الأخطاء التي حصلت في الفترة السابقة ومعالجة مانتج عنها من أخطاء جسيمة أعطت الحوثيين ما لم يكونوا يحلمون به .

٤- تفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المقصرين.

٥- عودة كل مسئولي الدولة بكامل مؤسساتها للعمل في الميدان.

إذا لم يتم ذلك فلا خير في اجتماعاتكم ولا جدوى من لقاءاتكم .

وليست سوى مهزلة وضحك على الذقون ومصدر للسخرية والتندر .

ولا بارك الله بأي جهود لا تؤدي إلى تحرير اليمن والحفاظ على سيادته ووحدته .

عبدالوهاب معوضة