شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : الجيش يسحق مليشيا الحوثي ويحتل مواقع استراتيجية في تعز ..والاعلان عن انطق معركة الحسم والتحرير خلال الساعات القادمة "احصائيات وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/01 الساعة 05:55 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اشتعلت المواجهات اليوم السبت في الجهة الشرقية لمدينة تعز بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي، وحققت قوات الجيش تقدما ميدانيا جديدا في هذه الجهة بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي.

وأكدت مصادر عسكرية لـ "العربية.نت"، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة بشكل كامل على تبة المقرمي والتلال المجاورة لها المطلة على تباب الجعشاء والسلال بعد معارك عنيفة مع الحوثيين، مشيرة إلى أن قوات الجيش شنت هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيا شرق المدينة وتمكنت من خلالها استعادة السيطرة على مواقع عدة وإلحاق خسائر كبيرة بالميليشيا.

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وفي سياق متصل أوضح الناطق العسكري لمحور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، أن قوات الجيش شنت هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي في الجبهة الشرقية وحققت انتصارات مهمة، منوهاً في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة منذ منتصف الليلة الماضية ـ لا تزال مستمرة حتى الآن ـ وتمكنت من السيطرة على التلال الحاكمة لمنطقة الحوبان.

وأشار إلى أن أفراد الجيش الوطني هاجموا مواقع الميليشيا في الجبهة الشرقية وتمكنوا من تدمير دبابات وعربات عسكرية ومدافع واختراق التحصينات الدفاعية والسيطرة على تبة المقرمي الإستراتيجية التي تطل على تبة الجعشاء ومواقع السلال ووادي صالة كما تطل على الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بالحوبان، متطرقاً إلى إن المعركة لا تزال مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وأنه تم تدمير مواقع دفاعية وأماكن تتمركز فيها القناصة، ووجود خسائر بشرية في صفوف الحوثيين.

وكشف الناطق العسكري لمحور تعز، بأن هناك مفاجآت في الساعات القادمة وهناك تحول كبير في مجرى المعركة، مشيرا إلى أن المعركة مستمرة حتى التحرير والتطهير والتأمين من جرائم القصف والقنص والتلغيم والتفخيخ.

