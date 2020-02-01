شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سما المصري تثير الجدل بـ “الحضن والبوسة والدفى في الشتاء”! والان مع التفاصيل كتب امير فتحي في السبت 1فبراير 2020 03:55 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية ​سما المصري​ الجدل مجدداً بنشرها فيديو عبر صفحتها على احد مواقع موقع التواصل الإجتماعي. وظهرت سما المصري في الفيديو واقفة، تطفئ الضوء وبعدها تشعله قائلة “أنور حضن واقفل بوسة”. وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة :”انور يبقي حضن..واقفل يبقى بوسه وهي دي الطريقة الجديده لتدفئه الست المحرومه من الرجل في الشتاء وعايزه تتدفي…”. وتابعت سما المصري: “اهم حاجه في السقعه والشتاء هي الاحضان والقبلات..البوس البوس..الحضن الحضن”.

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