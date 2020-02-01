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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:قائد القوات السعودية في عدن العميد مجاهد العتيبي يوجه قبل قليل صفعة مدوية لعيدروس لزبيدي ويجبره على الانصياع والاذعان غصبا عنه ( صورة صدمت الجميع )

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