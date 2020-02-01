اليمن من بين الدول الأقل جاهزية لمواجهة الأوبئة

حلت اليمن ضمن الدول الأقل جاهزية في مواجهة الأوبئة والأمراض المتفشية، وفق تصنيفات مؤشر الأمن العالمي.



وجاءت اليمن وسوريا والعراق والجزائر ضمن الدول ذات مستوى جاهزية متدنٍ لمواجهة الأمراض المتفشية، بينما جاءت مصر والسعودية وقطر من بين دول الجاهزية المتوسطة.



عالمياً جاءت بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا من بين الدول الأكثر جاهزية للتعامل مع الأوبئة المتفشية في حين جاءت دول مثل الصين وروسيا من بين الدول ذات الجاهزية المتوسطة.



وتم إعداد التصنيف الذي شمل 195 دولي بتحديد جاهزية الدول من خلال التركيز على ما إذا كانت الدول لديها الأدوات المناسبة للتعامل مع تفشي الأمراض الخطيرة.

المصدر: Global Health Security Index



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