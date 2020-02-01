مسلحون قبليون يفجرون منزلين لمواطنين في ريف إب

فجّر مسلحون قبليون، الجمعة، منزلين لمواطنين بمحافظة إب، وسط اليمن، إثر تداعيات مواجهات مسلحة بين أسرتين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.



وقالت مصادر "يمن شباب نت " إن مسلحين من أسرة "الطاهري" اقتحموا منزلين لأسرة "السنحاني" بمديرية ريف إب، وطردوا النساء والأطفال ونهبوهما وأحرقوهما، انتقاماً لمقتل 3 من أسرتهم وجرح آخرين.



المصادر أضافت أن المسلحين عادو لاحقاً وقاموا بتفجير المنزلين في مشهد مماثل لمشاهد تفجير مليشيا الحوثي الانقلابية لمنازل خصومها في المحافظة التي شهدت أكثر نسبة تفجير منازل منذ بدء الانقلاب.



وجاءت الحادثة بعد أيام من مقتل وإصابة 9 أشخاص من الأسرتين، بعد خلافات على ممر بقرية الشرنمة بريف إب، في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة للحوثيين.



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