شكرا لبحثكم عن خبر من هو القيادي البارز الذي صفته المليشيات؟ "اسم وتفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية، الخميس، على تصفية أحد المشرفين التابعين لها بمحافظة المحويت والذي قاتل معها في جبهاتها لسنوات قبل أن تستغني عنه وتقوم بإعدامه على مرأى وسمع العامة.

وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات أعدمت بثلاث طلقات نارية المدعو أبو وليد المدحني، أحد مشرفيها في مديرية الرجم، وسط السوق الرئيسي لمدينة الرجم أمام الملأ، على إثرها فارق الحياة.

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يُذكر أن المقتول شارك مع المليشيات في مختلف الجبهات، كما أن اثنين من إخوته لقيا مصرعهما مع المليشيات قبل سنة تقريباً وأخوه الثالث ما زال جريحاً.

وكانت المليشيات الحوثية أعدمت أحد القيادات الأمنية التابعة لها في مديرية الحشا بمحافظة الضالع في مبنى مهجور بالقرب من إدارة الأمن، وأقر مصدر مقرب من الضحية بتصفيته من قبل قيادات ومشرفي المليشيات.

وتزايدت أعمال التصفيات الداخلية بصفوف مليشيات الحوثي، في إطار الصراع الداخلي بين أجنحة وقيادات المليشيات والتي شهدت صراعاً محموماً واشتباكات مسلحة في أكثر من منطقة من مناطق سيطرتهم.