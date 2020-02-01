شكرا لبحثكم عن خبر بعد غياب سلطان البركاني يظهر متضامنا مع الصين .. فماذا قال عن كورونا؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - آثارت تغريدة لرئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ردود فعل غاضبة وساخرة من قبل طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في الخارج.

جاء ذلك خلال رسالة تضامن بعثها البركاني، للشعب الصيني، الذي تمنى فيه السلامة للجميع من فيروس كورونا الذي أودى بحياة المئات وإصابة الآلاف.

وقال البركاني، في تغريدة على تويتر، رصدها المشهد اليمني: "الأصدقاء الصينيون الجهود الكبيرة لتجاوز محنة فيروس كورونا، وسينجحون إن شاء الله بزوال الخطر، تضامننا وتعاطفنا مع الشعب الصيني الصديق والحزب الشيوعي والقيادة الصينية وتحياتنا وتقديرنا لهم، ودعواتنا لأبناءنا اليمنيين المقيمين بالصين بالسلامة".

ليرد الطلاب اليمنيين على تغريدة البركاني، بتذكيره بمستحقاتهم المالية، المعلقة منذ أشهر، رغم الوعود المتكررة بصرفها، وآخر تصريح كان لـ البركاني قبل أسبوع، بأن هناك توجيهات رئاسية بصرف مستحقات الطلاب فوراً.

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الدكتور صدام الوصابي، طالب يمني في الصين علق قائلاً: "انا طالب في الصين اصرفو مستحقات الطلاب في الصين، اكبر حل ممكن يقدم للطلاب في الصين".

مغرد آخر بأسم "أحمد فتاح" رد على تغريدة البركاني قائلاً: "اصرفو الربع حق الطلاب اكبر سلامه لهم".

حساب آخر يحمل اسم "علاء" قال: قبل اسبوعين قلت انكم مهتمين بالطلاب، وانكم وجهتم بصرف المستحقات، هل تعلم يارئيس مجلس النواب ان الطلاب لم يستلموا منذ ٦ اشهر؟

مما دفع بنجل البركاني "معاذ" بالرد قائلاً: "الاسبوع المقبل ان شاء الله الكشوفات وصلت الملحقيات".

فيما سخر آخرين، من البركاني والتضامن مع الصين، داعيين للتضامن أولاً مع الشعب اليمني، وايجاد له لانقاذه من مليشيات الحوثي، ومن حالة المعاناة التي يعيشها المواطن اليمني.