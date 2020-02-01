دخلوا دون اشراف طلبي: مطار عدن استقبل اليوم نحو 100يمني هربوا من كورونا الصين

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يزيد بن سلمان - شبوة - وصل الى مطار عدن الدولي صباح اليوم السبت 95 مسافر يمني هربوا من الصين الى عدن بسبب تفشي وباء كورونا. وبحسب مصادر عاملة في مطار عدن الدولي فقد وصل المسافرون على متن طيران السعيدة عبر رحلة ترانزيت بدولة السودان. ودخل المسافرون الى عدن دون خضوعهم لاي فحص طبي.

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