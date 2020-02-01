شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تحتجز الكاتب الرازحي وتسعة رياضيين بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية على احتجاز كاتب ساخر للمرة الثانية وتسعة آخرين في فريق تسلق رياضي لعدة ساعات.

وأوضحت مصادر حقوقية لـ"المشهد الخليجي" أن ميليشيا الحوثي احتجزت، أمس، لعدة ساعات الكاتب الساخر والشاعر عبدالكريم الرازحي، فضلاً عن تسعة آخرين من فريق المشي وتسلق الجبال في مفرق مديرية الحيمة غرب صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي احتجزت الرازحي وفريق التسلق بتهمة "التصوير"، وقامت بتفتيش هواتفهم الشخصية قبل أن تفرج عنهم بوساطة وضمانات شخصيات حوثية نافذة