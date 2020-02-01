شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تتجه لادخال تعديلات مهمة على اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وقال المصدر في تصريح خاص لعدن تايم ان السعودية ستعلن قريبا عن تمديد مدة اتفاق الرياض التي من المفترض ان تنتهي بعد خمسة ايام وتحديدا في 5 فبراير 2020.

وبحسب المصدر فإن مدة التمديد لم تعرف على وجه الدقة حتى الان لكنه رجح ان تكون شهرا اضافيا. Advertisements واوضح بأن التمديد جاء بسبب عدم تنفيذ بنود الاتفاق والذي كان يفترض ان تنتهي كل بنوده بعد خمسة ايام؛ الا ان هناك عراقيل كثيرة حالت دون تنفيذه؛ مشيرا بان الطرفين الحكومة والانتقالي وافقا على التمديد وبانتظار الاعلان الرسمي. يذكر ان المجلس الانتقالي اعلن في اكثر من مناسبة بأنه نفذ ماعليه من التزامات بشان اتفاق الرياض وما تضمنه من انسحابات واخلاء مواقع ومعسكرات؛ محملا كامل المسؤولية للحكومة اليمنية التي قال بأنها تختلق اعذارا ومبررات واهية للتنصل من مسؤولياتها وواجباتها والتزاماتها؛ بينما تتهم الحكومة الانتقالي بذات الامر

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