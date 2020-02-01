أسرة "اليمن العربي تعزي وزير العدل في وفاة والدته 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعثت أسرة الخليج 365" برقية عزاء ومواساة إلى هيثم الغريب وزير العدل، وذلك بوفاة المغفور لها بأذن الله تعالى والدته.



وعبرت أسرة الخليج 365، عن أحر التعازي وصادق المواساة لوزير العدل وجميع أفراد أسرته بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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