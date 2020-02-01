شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطور ه... ارتفاع ضحايا فيروس كورونا وبيان مرعب من الصين يكشف عن عدد القتلى والمصابين حتى الان "تفاصيل مرعبه" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الجوف معارك ضارية وشرسة الان بين الجيش الوطني والحوثيين غير مسبوقة في مديرية الغيل وطيران التحالف يتدخل ويدك دبابات واطقوم ومواقع حوثية (يحدث الان) وردنا للتو .... زعيم الانقلاب يتلقى خبر صادم ومعارك طاحنة في شرق صنعاء كبدت الحوثي الآلاف من مقاتلية وقياداتية البارز سقطوا صرعى والجيش الوطني بات يطرق ابواب صنعاء "تفاصيل ساخنه" بعد إعلان الطوارئ .. تحذير عاجل من سلطنة عمان لمواطنيها .. لهذا السبب الخطير والفتاك الرئيس هادي والجنرال الاحمر يتلقون اخطر تهديد اربك كل حساباتهم لكنه ليس من الحوثيين ولا من الامارات ولا من السعودية، بل من هذا البطل ( الاسم )

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