شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو ..السعودية تدق ساعة الصفر وتستجيب لنداء الشيخ سلطان العرادة وقبائله الشرسة وتباغت الجميع بخطوة جبارة ستنهي تواجد الحوثي وتطرده من العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..السعودية تدق ساعة الصفر وتستجيب لنداء الشيخ سلطان العرادة وقبائله الشرسة وتباغت الجميع بخطوة جبارة ستنهي تواجد الحوثي وتطرده من العاصمة صنعاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو ..السعودية تدق ساعة الصفر وتستجيب لنداء الشيخ سلطان العرادة وقبائله الشرسة وتباغت الجميع بخطوة جبارة ستنهي تواجد الحوثي وتطرده من العاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.