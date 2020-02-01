شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون الجبل الذي كان يطلق عليه ابو علي الحاكم "جبل ابليس"..شاهد بالفيديو الكارثة المزلزلة التي حلت بالحوثيين في هذا الجبل قبل قليل وانقلب السحر على الساحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الجبل الذي كان يطلق عليه ابو علي الحاكم "جبل ابليس"..شاهد بالفيديو الكارثة المزلزلة التي حلت بالحوثيين في هذا الجبل قبل قليل وانقلب السحر على الساحر

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