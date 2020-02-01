شكرا لمتابعة خبر عن أمر خطير حدث قبل قليل..الخوف يسيطر على الجنوبيين بعد وصول فيروس كورونا اليها بشكل مباغت ..وخطأ قاتل لا يغتفر سيساهم في نشر الفيروس في كل المحافظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أمر خطير حدث قبل قليل..الخوف يسيطر على الجنوبيين بعد وصول فيروس كورونا اليها بشكل مباغت ..وخطأ قاتل لا يغتفر سيساهم في نشر الفيروس في كل المحافظات

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كانت هذه تفاصيل خبر أمر خطير حدث قبل قليل..الخوف يسيطر على الجنوبيين بعد وصول فيروس كورونا اليها بشكل مباغت ..وخطأ قاتل لا يغتفر سيساهم في نشر الفيروس في كل المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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