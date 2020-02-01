شكرا لمتابعة خبر عن يمنية تبكي كل بنات اليمن وتكشف قصتها المرعبة مع زوجها الخليجي وتحذرهن..لا تتزوجي سعودي او خليجي حتى لو قدم لك كنوز الارض واغراك بالمال والجنسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - يمنية تبكي كل بنات اليمن وتكشف قصتها المرعبة مع زوجها الخليجي وتحذرهن..لا تتزوجي سعودي او خليجي حتى لو قدم لك كنوز الارض واغراك بالمال والجنسية

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