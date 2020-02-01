شكرا لمتابعة خبر عن أجبرها اهلها على الزواج منه رغما عنها، فطلبت منه الطلاق لكنه رفض..شاهد كيف اجهزت على زوجها بطريقة مروعة ارعبت كل الازواج في المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أجبرها اهلها على الزواج منه رغما عنها، فطلبت منه الطلاق لكنه رفض..شاهد كيف اجهزت على زوجها بطريقة مروعة ارعبت كل الازواج في المنطقة

كشفت التحقيقات مع سيدة مصرية قتلت زوجها أخيراً عن تفاصيل صادمة لعملية القتل البشعة التي راح ضحيتها الزوج.

وقالت المتهمة في اعترافاتها إن المجنى عليه كان يعاملها بعنف ونشبت بينهما مشاجرة وبعدها ذهب لينام فانتظرت حوالي نصف ساعة بعد نومه وأجهزت عليه بسكين المطبخ وطعنته حتى سالت دماؤه وفارق الحياة، وكان والداه نائمين ثم قامت بمسح سلالم المنزل من آثار الدماء التي سقطت عليها أثناء حمله للتخلص من جثته.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

ورد للتو ..السعودية تدق ساعة الصفر وتستجيب لنداء الشيخ سلطان العرادة وقبائله الشرسة وتباغت الجميع بخطوة جبارة ستنهي تواجد الحوثي وتطرده من العاصمة صنعاء

وردنا قبل قليل..الفنانة نانسي عجرم تتعرض للذبح بسكين مسموم وبدم بارد فى خيانة بشعة ومفاجئة هزت جميع الأوساط الفنية داخل لبنان وخارجها

يمنية تبكي كل بنات اليمن وتكشف قصتها المرعبة مع زوجها الخليجي وتحذرهن..لا تتزوجي سعودي او خليجي حتى لو قدم لك كنوز الارض واغراك بالمال والجنسية

هل تذكرون الجبل الذي كان يطلق عليه ابو علي الحاكم "جبل ابليس"..شاهد بالفيديو الكارثة المزلزلة التي حلت بالحوثيين في هذا الجبل قبل قليل وانقلب السحر على الساحر

أمر خطير حدث قبل قليل..الخوف يسيطر على الجنوبيين بعد وصول فيروس كورونا اليها بشكل مباغت ..وخطأ قاتل لا يغتفر سيساهم في نشر الفيروس في كل المحافظات

أجبرها اهلها على الزواج منه رغما عنها، فطلبت منه الطلاق لكنه رفض..شاهد كيف اجهزت على زوجها بطريقة مروعة ارعبت كل الازواج في المنطقة

كانت تصرخ بصوت هستيري وتتصل على الهاتف وتطالب بتطليقها من زوجها ..وعندما باغتتها الشرطة في منزلها كانت المفاجئة التي صدمت كل افراد الشرطة واثارت جنون الضابط

ورد للتو..عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط ومحمد الحوثي يجن جنونهم والخبر ينزل كالصاعقة على رأس ابو علي الحاكم والشيخان سلطان العرادة والعكيمي يطيرون فرحا

لاول مرة وعبر القناة الفضائية المصرية.."كشك" يبكي كل اليمنيين ويكشف سر خطير عن قتلة الشهيد الحمدي ولماذا احبه اليمنيين الشماليين والجنوبيين ( فيديو مبكي )

عاصمة عربية شهيرة تباغت الجميع وتمنع اليمنيين الشماليين من الدخول اليها منعا باتا ولا تسمح الا لابناء المحافظات الجنوبية ( شاهد صورة صادمة )

" فيروس كورونا " العابر للحدود.. يباغت الجميع ويصل الى اليمن و" 3 " اعراض للاصابة به و" 7" طرق للوقاية منه ( صور)

اكثر من مليون ونصف من المغتربين اليمنيين يستعدون لمغادرة الاراضي السودية بعد الكشف عن قرار مجلس الوززراء السعودي لا أجانب بعد اليوم

سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق يباغت كل اليمنيين ويزف لهم اروع بشارة عجزت عن تحقيقها الشرعية والسعودية والامارات ..وقناة الجزيرة القطرية تكشف المستور

ليست قطر ولا سلطنة عمان..دولة خليجية تباغت الجميع وتعترف رسميا بهذا الامر الذي صعق السعودية والامارات واثلج صدور السلطات الايرانية

Advertisements

في غاية الخطورة..السعودية توجه ضربة معلم لعدوتها اللدودة قطر وتقدم على خطوة لم يتوقعها حتى الملك سلمان نفسه..ومسؤول سعودي رفيع يباغت الجميع بهذا التصريح

ليست في نهم ولا الجوف ولا مأرب..لأول مرة منذ اندلاع القتال الحوثيون يعترفون رسميا بخسارتهم الفادحة والكبيرة لهذه الجبهة ونصر كاسح للشرعية ( صورة )

وأخيرا.. الكشف عن الحيلة الشيطانية التي استخدمها ابو علي الحاكم وخدع طيران التحالف..وسلاح ايراني فتاك يدخل معركة نهم ويربك قوات الشرعية

أمريكا والاتحاد الاوروبي يصعقان الرئيس هادي ويهزان اركان الشرعية..والكشف عن الفصيل الحطير الذي خذل الشرعية وخدع الحوثيين وحقق مكسب كبير في جبهة نهم

اردوغان يثلج صدور مليار مسلم ويتوعد بالضرب بيد من حديد وكسر يد كل من يقترب من القدس ويباغت الملك سلمان وولي عهده بدعوة غير مسبوقة صدمت كل السعوديين

وردنا الان..ابو علي الحاكم يشعر بقهر الرجال بعد ان خذله المتحوثون في هذه المنطقة الاستراتيجة ..وسلاح سعودي فتاك يدخل المعركة لأول مرة ويقصم ظهر الحوثيين

ليس جواس ولا طارق عفاش ولا عزيز صغير.. بطل شجاع ارعب ابو علي الحاكم ينام في جبهات القتال غير خائف من أصوات المدافع والرشاشات.. (الأسم + صور)

عاجل وفي غاية الخطورة..هادي والجنرال الاحمر يتلقون اخطر تهديد اربك كل حساباتهم لكنه ليس من الحوثي ولا ابو علي الحاكم ، بل من هذا البطل ( الاسم )

عاجل وردنا الآن.."قناة المسيرة" تبث هذا الخبر العسكري الصاعق لذي سيوقف الحرب ويجبر السعودية على التخلي عن هادي والجنرال الاحمر وطردهم من السعودية

الحوثي يباغت الجميع بعرض مغري اثلج صدر الرئيس هادي والجنرال الاحمر لكنه ارعب وزير الدفاع محمد المقدشي وسيقدم استقالته مباشرة للرئيس هادي لو حدث

عاجل وفي غاية الخطورة.. غارة أمريكية مفاجئة تصطاد راس هذه الشخصية اليمنية البارزة...صورة

سيدة سعودية شهمة وشجاعة قامت بعمل نبيل وشجاع..لكن ماحدث لها هز وجدان كل السعوديين وابكى كل النساء السعوديات ( لن تصدق ما حدث لهذه السيدة الشجاعة )

وكالة دولية تفضح هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي وتكشف سر خطير كانت الشرعية تخفيه عن التحالف..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الشيخ سلطان العرادة

ليست قضية خاشقجي ولا علاقة تركيا بقطر..اردوغان يصعق الملك سلمان بتهديد صريح وواضح عن اخطر قضية..شاهد رد الملك سلمان الذي لم يتوقعه اردوغان ابدا

تقرير أمريكي يباغت كل اليمنيين ويؤكد ان قوات الجيش اليمني اقوى من جيش المملكة بعشرات الاضعاف ( تقرير رسمي يكشف سبب ضعف جيش المملكة وقواتها )



وأضافت أنها قامت بلف الجثة بملاءة السرير وألقتها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل.

وأكدت أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكن رفض ومارس كل الطرق لإذلالها لأنها تزوجته على غير رغبتها ولم تجد إلا القتل وسيلة وحيدة للخلاص منه، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وتمكن رجال مباحث شبين القناطر من ضبط ابنة خالة المتهمة وبمواجهتها أقرت باشتراكها في ارتكاب الواقعة وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.