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صنعاء - ياسمين الخيامي - كانت تصرخ بصوت هستيري وتتصل على الهاتف وتطالب بتطليقها من زوجها ..وعندما باغتتها الشرطة في منزلها كانت المفاجئة التي صدمت كل افراد الشرطة واثارت جنون الضابط

2020/02/01 الساعة 11:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر كانت تصرخ بصوت هستيري وتتصل على الهاتف وتطالب بتطليقها من زوجها ..وعندما باغتتها الشرطة في منزلها كانت المفاجئة التي صدمت كل افراد الشرطة واثارت جنون الضابط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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