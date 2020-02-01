هاجم مسلحون، منتصف الليلة الماضية، منزل مدير عام مطار عدن الدولي، وأطلقوا أعيرة نارية، وفق شكوى تقدم بها مدير أمن المطار عبدالرقيب العمري.



وقال العمري في بلاغ تقدم به الى مدير أمن عدن المقال وأرسل نسخة منه إلى النائب العام وقيادة التحالف والمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، إن مسلحين يقودهم النقيب محمود قاسم صبيرة، هاجموا منزله وأطلقوا أعيرة نارية تجاه منزله.



ولم يورد العمري في شكواه أي تفاصيل تتعلق بأسباب الهجوم.



وأشار مدير المطار بأن خمسة مسلحين ملثمين والنقيب "صبيرة"، قدموا على متن طقم، إلى منزله الكائن في خور مكسر حي القاعدة الإدارية ،وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه المنزل والحي الذي يسكن فيه.



وطالب العمري الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المعتدين، الذين حملهم المسؤولية الكاملة في حالة حصول أي مكروه له أو لأسرته.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يهاجمون منزل مدير مطار عدن الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.