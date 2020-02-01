شكرا لبحثكم عن خبر الاتحاد الأوروبي يصدر بياناً عاجلاً بشأن اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن قلقه من تواصل النزاع المسلح في اليمن.
ودعا الاتحاد في بيان صحفي نشره على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، جميع الأطراف إلى الهدوء وإيقاف التصعيد العسكري.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لإنهاء الأزمة في صنعاء.
وقال إن "تكثيف القتال في اليمن مؤخرا، والمواجهة العسكرية المستمرة ستتسبب في إغراق اليمن أكثر في الصراع وتجلب معاناة إضافية لشعبها الذي تأثر بالفعل بشدة الأعمال القتالية".
وأكد إن "الأطراف المشاركة في النزاع بحاجة ماسة إلى التحلي بضبط النفس ووقف التصعيد العسكري والانخراط في إجراءات لبناء الثقة في ضوء استئناف مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة".
وأضاف: "تواصل بروكسل دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث وسعيه لإنهاء هذه الحرب ووضع الأسس اللازمة للسلام الدائم".
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