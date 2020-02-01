شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون استهداف السعودية ب26 صاروخ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم الجمعة، إطلاق 26 صاروخا على السعودية خلال الخمسة الأيام الاخيرة من يناير الجاري.

وقال ناطق الجماعة العسكري يحيى سريع في مؤتمر صحفي بصنعاء إن الصواريخ التي أطلقتها جماعته من 25 إلى 30 يناير، استهدفت مطارات أبها وجيزان ونجران وخميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة أرامكو وهدفين حساسين في عمق المملكة.

وأشار سريع إلى أن الهجمات الصاروخية، كانت "ردا على ضربات جوية نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية داخل اليمن".