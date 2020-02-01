أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم السبت .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا السبت الموافق 1 فبراير 2020 ، وهي كالتالي:

هاني بن بريك يشن هجوماً حاداً على حزب الإصلاح https://www.elyamnelaraby.com/455662/ تقرير: إيران سلمت مليشيا الحوثي أسلحة بتقنيات حديثة https://www.elyamnelaraby.com/455667/ تفاصيل جديدة حول تعقب الاستخبارات لزعيم قاعدة اليمن ترويها صحيفة أمريكية https://www.elyamnelaraby.com/455671/ مصادر سياسية تكشف عن خطورة الأوضاع في الجوف ومأرب بسبب الإصلاح https://www.elyamnelaraby.com/455676/ تصريحات للحوثيين تؤكد خيانة حزب الإصلاح في جبهة نهم https://www.elyamnelaraby.com/455677 بالصور .. تعرف حقيقة التسرب النفطي في مصافي عدن https://www.elyamnelaraby.com/455678/ مراقبون : التقارب بين الإخوان والحوثي هو نتاج مساع قطرية وتركية https://www.elyamnelaraby.com/455679/ حصري.. معلومات جديدة حول الضربة الأمريكية التي استهدفت زعيم القاعدة في اليمن Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/455685/ الحديدة.. عناصر حوثية تعتدي على ثمانيني في جبل راس بأعقاب البنادق أمام أسرته https://www.elyamnelaraby.com/455690/ مصادر عسكرية: 16 لواء عسكري يشرف عليها الإصلاح انسحبت من نهم دون قتال https://www.elyamnelaraby.com/455699/ حضرموت تستعد لإحياء الذكرى الـ20 لرحيل الشاعر حسين المحضار https://www.elyamnelaraby.com/455704/ قطر ترسم خارطة الشمال بين الحوثيين والإصلاح https://www.elyamnelaraby.com/455706/ نبيل الصوفي : معارك نهم تظهر ما هو أسوأ من التنسيق الحوثي الإخواني https://www.elyamnelaraby.com/455708/ مسؤول حكومي يتهم الإصلاح بتدمير عقيدة الجيش https://www.elyamnelaraby.com/455720/ الجوف.. مقاتلات التحالف تستهدف بأربع غارات مواقع للمليشيا في الغيل https://www.elyamnelaraby.com/455731 ناشط حقوقي لــ "الخليج 365": تعز شكلت الوعي الثوري منذ أربعينات القرن الماضي.. وهذه أهداف إيران(حوار) https://www.elyamnelaraby.com/455739/ تقدم كبير لقوات الجيش في محور تعز https://www.elyamnelaraby.com/455751/

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