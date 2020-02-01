ناشط حقوقي يوجه رسالة للحكومة الشرعية 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه الناشط الحقوقي "عبد الحليم فيصل حمود المجعشي" رئيس اللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات، ورئيس اللجنة المجتمعية لأبناء محافظة تعز، رسالة للحكومة الشرعية .



وقال في حوار خاص لــ "الخليج 365"، نتمنى من حكومة الشرعية أن تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وأن تحسن اختيار رجال الدولة وتتجنب المحاصصة الحزبية ولا تجرب المجربين من تجار الدين وتجار الحرب أن تضع رؤية واضحة لعملها كحكومة لكل اليمنيين تحدد فيها الاهداف والغايات الوطنية والقومية وتجعل مخرجات الحوار الوطني الشامل مرجعيتها في السياسة والحكم والادارة .

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