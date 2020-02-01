شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط حقوقي يكشف أهداف إيران من اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 Advertisements الشحات غريب كشف الناشط الحقوقي "عبد الحليم فيصل حمود المجعشي" رئيس اللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات، ورئيس اللجنة المجتمعيةلأبناء محافظة تعز ماذا تريد إيران من اليمن ولماذا اليمن خاصة. وقال في حوار خاص لـ الخليج 365"، إن إيران دولة برجماتية لها أطماع وأهداف سياسية ومذهبية في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط فايران تتطلع وفق خطة ايران الكبرى لبسط سلطانها ونفوذها في اليمن والمنطقة العربية وما وراءها وقد عكفت على تنفيذ خطتها منذ زمن لكي تعزز من حضورها على طول سواحل الخليج العربي وعمان واليمن وكما نقلت وسائل الاعلام عن قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حبيب الله سياري قوله في مؤتمر صحفي سابق "نحن نبني منطقتين بحريتين وثلاث قواعد بحرية على سواحل مكران" المطلة على بحر عمان جنوب إيران.

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