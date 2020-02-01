ناشط حقوقي يكشف عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية للعاصمة المؤقتة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

الشحات غريب

كشف الناشط الحقوقي "عبد الحليم فيصل حمود المجعشي" رئيس اللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات، ورئيس اللجنة المجتمعية لأبناء محافظة تعز،عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية للعاصمة المؤقتة عدن.



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وقال "المجعشي" في حوار خاص لــ "الخليج 365" الأوضاع بعد العودة الجزئية لحكومة الشرعية إلى عدن لم تتحسن بل ازدادت معاناة المواطنين وتضخمت ثروات المسؤولين الحكوميين الذين يزعمون أنهم يمثلون الشرعية وبرزت العديد من الاشكالات التي لم تكن في الحسبان ففي تعز تم قطع رواتب العديد من موظفي الحكومة وحلت الأمراض وارتفعت الأسعار وانهار سعر الريال اليمني أمام العملات الأخرى وبشكل قياسي ولن تحل أي اشكالات ولم تنفذ أي اتفاقات طالما وان من بين منفذيها قوى تزعم انها دينية وتمارس السياسة باسم الدين.

وعن سبب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ اتفاق الرياض، قال لأن المعنيين بتنفيذ اتفاق الرياض ليس لديهم الرغبة في التنفيذ لأن ذلك سيقضي على مصالحهم التي لا يمكن أن تتم في ظل غياب وانعدام مؤسسات الدولة فالعديد من قيادات ونخب الحرب هم أصل المشكلة ولا يمكن أن يقدموا لها حلولا لذلك يتوجب على راعي اتفاق الرياض أن يكون أكثر حزما ويعمل على تقليم أظافر الجهات والقوى التي نمت أظافرها أثناء الحرب.