شاهد ما فعله ‘‘السعوديون’’ بالراقصة ‘‘فيفي عبده’’ في مشاهد جريئة (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - تواصل الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مشاركة متابعيها بمقاطع فيديو من زيارتها الى السعودية وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وقد نشرت فيفي عبده مقاطع فيديو جديدة اظهرت تجمهر عدد كبير من معجبيها بينما كانت فيفي عبده تردد: “بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا رب نعمة احفظها من الزوال”.

وكانت الاعلامية بوسي شلبي، والتي ترافق فيفي عبده في زيارتها الى السعودية نشرت مقطع فيديو أظهر لجوء الاخيرة الى البخور لحمايتها من الحسد.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي تمر فوق البخور 7 مرات متتالية وتقول “محسود ومأرور عليا”، ثم بدأت في المرور قائلة “الأولة بسم الله”، حتى وصلت لرقم 7 قائلة “والسابعة محمد بن عبد الله.. كل اللي شافني ولا صلاش على حضرة النبي”.

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